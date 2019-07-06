الثلاثاء .. وصلة سماع تحيى حفل إنشاد ديني في ساقية الصاوي

تحيى فرقة وصلة سماع حفل إنشاد ديني، يوم الثلاثاء المقبل، في قاعة الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك.
و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 47 جنيهًا.
يذكر أن فرقة وصلة سماع أحيت سابقًا حفل في مديح سيدنا النبي، يوم الأحد الموافق 28 أبريل الماضي، في ساقية الصاوي.
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