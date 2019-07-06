الثلاثاء .. وصلة سماع تحيى حفل إنشاد ديني في ساقية الصاوي

تحيى فرقة وصلة سماع حفل إنشاد ديني، يوم الثلاثاء المقبل، في قاعة الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك.

و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 47 جنيهًا.

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يذكر أن فرقة وصلة سماع أحيت سابقًا حفل في مديح سيدنا النبي، يوم الأحد الموافق 28 أبريل الماضي، في ساقية الصاوي.