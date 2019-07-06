أحمد صلاح حسنى يوجه نصيحة خاصة للاعبي المنتخب

وجه الفنان أحمد صلاح حسني نصيحة لمنتخب مصر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قبل مباراة الفريق اليوم أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.

وقال أحمد صلاح "السرعه في نقل الهجمة لحظة قطع الكرة سلاحك لتهديد مرمي جنوب أفريقيا باستمرار، هل نتذكر هدف تريزيجيه وصلاح الثاني في الكونغو، هي ديه الشفرة، انقل الهجمة

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بأقل عدد لمسات للأمام لديهم بطء وسوء تمركز في المرتدة ونبتعد عن الطويل والعرضيات العشوائية، العب بسرعه على الأرض خلفهم، هتوصل كتير".

يذكر ان اخر اعمال النجم احمد صلاح مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري ومن اخراج احمد سمير فرج