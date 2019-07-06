رحمة حسن تقضي إجازتها في ديزني لاند

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة وهي متواجدة في "ديزني لاند" في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام "، وعلّقت عليها قائلة : " لا يوجد ماهو أفضل من ذلك" واصفة "انستجرام "، وعلّقت عليها قائلة : " لا يوجد ماهو أفضل من ذلك" واصفةرحلتها لمدينة الملاهي العالمية . يذكر أن آخر أعمال الفنانة رحمة حسن، كان مسلسل " سابع جار " من بطولة شيرين و دلال عبد العزيز ومن إخراج آيتن أمين.

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