نشرت الفنانة رنا سماحة صورة من داخل الاستاد لحضور مباراة مصر و جنوب أفريقيا، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت:" إن شاء الله هنكسب". و علقت قائلة: "إن شاء الله هنكسب". و علقت قائلة: "إن شاء الله هنكسب". وظهرت الفنانة رنا سماحة في الصورة مرتدية تي شرت المنتخب المصري من أمام استاد القاهرة الدولي. يذكر أن الفنانة رنا سماحة طرحت مؤخرًا كليب "ها أنا ها أنت"، و الأغنية من كلمات يونس آدم، و ألحان مروان أصيل، و الكليب من إخراج سامي بساط، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر من أمام استاد القاهرة .. رنا سماحة بملابس المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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