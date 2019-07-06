صرحت الإعلامية آلاء جويش بأنه تم توقف برنامجها التليفزيونى "بنات وولاد مع لولي " مؤقتاً و الذي يذاع علي قناة النهار وذلك بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية .
و أضافت خلال تصريحاتها لـ " الوفد"، أنها تستعد لتقديم فكرة برنامج جديد و مختلف للأطفال واصفة فكرته بأنها لم تقدم من قبل في أي برنامج آخر و سيكون " مفاجأة و
وعن توقعها لـ مباراة " منتخب مصر وجنوب أفريقيا " مساء اليوم قالت " إن شاء الله مصر هتكسب " .
يذكر أن المذيعة آلاء جويش تقدم حاليا برنامج راديو "يومين وبس " علي محطة ميجا اف ام الإذاعية .
كانت هذه تفاصيل خبر المذيعة آلاء جاويش تستعد لبرنامج أطفال جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.