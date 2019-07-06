المذيعة آلاء جاويش تستعد لبرنامج أطفال جديد

صرحت الإعلامية آلاء جويش بأنه تم توقف برنامجها التليفزيونى "بنات وولاد مع لولي " مؤقتاً و الذي يذاع علي قناة النهار وذلك بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية .

و أضافت خلال تصريحاتها لـ " الوفد

"، أنها تستعد لتقديم فكرة برنامج جديد و مختلف للأطفال واصفة فكرته بأنها لم تقدم من قبل في أي برنامج آخر و سيكون " مفاجأة ويتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة .

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وعن توقعها لـ مباراة " منتخب مصر وجنوب أفريقيا " مساء اليوم قالت " إن شاء الله مصر هتكسب " .

يذكر أن المذيعة آلاء جويش تقدم حاليا برنامج راديو "يومين وبس " علي محطة ميجا اف ام الإذاعية .