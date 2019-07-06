البنت شبه أمها.. مي سليم تنشر صورة برفقة نجلتها

نشرت الفنانة مي سليم صورة برفقة ابنتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "، وعلّقت على الصورة كاتبة "بحبك". "، وعلّقت على الصورة كاتبة "بحبك". وظهرت مي سليم مع ابنتها في الصورة بإطلالة بسيطة، بنفس التسريحة. Advertisements يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد وإخراج محمد علي .

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