ولاد رزق يواجه الفيل الأزرق في عيد الأضحى 2019

ينتظر الجمهور المصري مشاهدة الأفلام المقرر طرحها بموسم عيد الأضحى 2019، حيث يتنافس كل من نجوم الأكشن على المركز الأول، و يسيطر على موسم عيد الأضحى 2019، الأجزاء الثانية للأفلام، كما يفتقر الموسم للأفلام الكوميدية و الرومانسية.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أهم الأفلام المتنافسة خلال موسم عيد الأضحى 2019:-

تبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبني، ويتم استدعاءه لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

و الفيلم من تأليف أحمد مراد، و إخراج مروان حامد، و بطولة كل من كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، أحمد خالد صالح، تارا عماد.

تبدأ قصة فيلم "ولاد رزق 2"، بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول حاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه

على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

و الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، و إخراج طارق العريان، و بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داود، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، كريم قاسم، مصفطى جعفر، ريم مصطفى، غادة عادل، سوسن بدر، آسر ياسين، منى ممدوح.

Advertisements

يواصل الجزء الثاني ما انتهى إليه الجزء اﻷول في حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

و الفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج شريف عرفة، و

بطولة كل من محمد رمضان، محمد سعد، هند صبري، أمنية خليل، روبي، أحمد رزق، أحمد حاتم، هاني عادل، سوسن بدر، عباس أبو الحسن، أحمد صيام، نهى عابدين، رمزي لينر، أحمد مالك، الشحات مبروك، جمال عبد الناصر، جميل برسوم، محيى إسماعيل، محمد محمود عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، هيثم أحمد زكي، سارة عبد الرحمن.

تدور الأحداث حول شخص كبير في السن يعيش في فترة الألفينات، ويمارس هوايته التي خصص لها غرفة ويقضي بها فترات طويلة، وهو يسترجع ذكريات عمره القديمة عندما كان شابًا في فترة الستينات، عندما كان يحب فتاة اسمها باكينام، والتي كانت تحب الاستماع لأم كلثوم.

و الفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج خالد مرعي، و بطولة كل من أحمد حلمي، منة شلبي، عبد الرحمن أبو زهرة، حسن حسني، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، و من المقرر أن يقوم النجم تامر حسنى بتلحين أغنية جديدة من كلمات الشاعر الغنائى ايمن بهجت قمر، وهى اغنية مؤثرة فى أحداث الفيلم الذى يعتمد احداثه على الكوميديا والإثارة الخفيفة.

يذكر أن الفنان محمد هنيدي كان يعتزم المشاركة في موسم عيد الأضحى 2019 بفيلم "كينج سايز"، و هو من تأليف عمر طاهر، و إخراج إسلام خيري، إلا أنه أعلن خروجه بسبب انشغاله في عرض مسرحية "3 أيام في الساحل".