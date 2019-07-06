رئيس الأوبرا المصرية: النجومية والتنوّع رهان "الموسيقى العربية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية ستُقام في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وإن اللجان الخاصة بالمهرجان بدأت عملها والتحضير لحفلاته، حتى يخرج بشكل يليق بمصر.

وأضاف رئيس دار الأوبرا المصرية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "نسعى في الدورة الجديدة إلى التنوّع، واستضافة نجوم من جميع أنحاء العالم العربي".

وتحدث الدكتور مجدي صابر عن ضعف المشاركة العربية في المهرجان العام الماضي، قائلًا: "بالفعل تراجعت نسبة حضور النجوم العرب، وحدث هذا بسبب ارتباط المطربين بحفلات أخرى في توقيت تنظيم المهرجان ذاته، فضلاً عن مغالاة بعضهم في الطلبات المادية، وشروطهم التي لا تستطيع دار الأوبرا الإيفاء بها".