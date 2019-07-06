عرض فيلم "الممر" في دبي.. وهذا ما قاله أبطاله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتناول فيلم "الممر" المصري مرحلةً زمنيةً غابت عن السينما لفترة طويلة، حيث يصور جزءًا من أحداث حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف، وهو فيلم درامي حربي من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وعلى الرغم من معالجة الفيلم لحقبة تاريخية يفصلها عن الجيل الناشئ الكثير، إلا أنه استطاع أن يُحقّق إيرادات عالية على شباك التذاكر.

وكان لعرض الفيلم في دبي وبعد النجاح الذي حقّقه في مصر وقعٌ خاصٌّ بدى واضحًا في الإقبال الجماهيري على عرضه الأول، خاصةً وأنه من بطولة أحمد عز وهند صبري وأحمد رزق.

كاميرا "فوشيا" تابعت العمل في عرضه الأول وعادت بهذه اللقاءات مع أبطاله الذين حضروا العرض.