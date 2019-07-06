شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت لجنة مكافحة غسيل الأموال فى ماليزيا، فى القبض على رجل الاعمال "رضا عزيز" منتج فيلم Wolf of Wall Street الشهير بطولة النجم العالمى ليوناردو دى كابيرو، بتهم غسيل أموال متورط فيها من عام 2016.

وبحسب صحيفة "فاريتى" فأن المحكمة العليا فى كوالامبور، قد وجهت لعزيز، تهمة التورط فى غسيل أموال بقيمة 248 مليون دولار فى شركة Malaysia Development Berhad، بصحبة عدد من مسئولى شركات انتاج فى ماليزيا.

وقررت المحكمة العليا الأفراج عن عزيز، بعد إقراره بأنه غير مذنب فى جميع التهم التى وجهت اليه، بكقالة قدرها مليون رينجيت ماليزي، اى ما يقارب الـ 240 ألف دولار، مع تسليم جواز السفر الخاص به للسلطات لحين الانتهاء من التحقيقات.

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رضا عزيز

وأشارت الصحيفة فى تقريرها ، إلى ان منتج فيلم Wolf of Wall Street ينتظر حكما بغرامة تصل لـ 1.21 مليون دولار، أول السجن لمدة تصل لخمس سنوات، أو كليهما، إذا ثبت تورط المشاركين فى التهم، وسجن رضا عزيز لأكثر من 25 عاماً.

وفى تقرير نشر يوليو 2016، أكدت وزارة العدل الأمريكية حجزها على أكثر من مليار دولار تم سرقتها من صندوق الثروة السيادية الماليزى "1MDB" والمتورط بها صناع فيلم "Wolf of Wall Street"، وذلك كجزء من التحقيق فى مؤامرة دولية لغسيل الأموال المتعددة الأطراف التى امتدت جذورها إلى 3 قارات، وسرعان ما اشارت اصابع الاتهام فى تلك القضية الى رضا عزيز الرئيس التنفيذي لشركة "Red Granite Pictures" ونجل زوجة نجيب عبد الرزاق، رئيس وزراء ماليزيا الحالى، والتى اتهم فيها ممثلو الادعاء الامريكيين عزيز، بتحويل أموال حكومية فى عام 2013 لتمويل فيلم "Wolf of Wall Street".

فيلم "Wolf of Wall Street" هو فيلم سيرة ذاتية وكوميديا سوداء أمريكى 2013 من إخراج مارتن سكورسيزى، مستوحى من مذكرات رجل الأعمال السابق جوردن بلفورت، السيناريو من تأليف تيرينس وينتر، والفيلم من بطولة ليوناردو دى كابريو، وترتكز قصة الفيلم على جوردن بلفورت، سمسار البورصة الذى يرفض التعاون فى قضية احتيال كبيرة تتضمن فساد فى وول ستريت، وتكلفت ميزانيته100 مليون دولار.