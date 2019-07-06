شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم "الممر" فى ضيافة سفير مصر فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
وكان النجم أحمد عز حضر العرض الخاص الثانى لفيلمه "الممر"، الذى أقيم أول أمس الخميس، فى دبى بدولة الإمارات، وذلك برفقه محمد فراج، وأحمد رزق.
فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.
"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية، خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.
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