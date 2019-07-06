انفصال الفنانة إيمان أيوب عن زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية إيمان أيوب، انفصالها عن زوجها المصور السينمائي زكريا عامر، بعد مرور عام وشهر واحد فقط على زواجهما.

وقالت إيمان أيوب، في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أنا انفصلت عن زوجي السابق زكريا عامر”.

وأضافت: “الحمد لله على كل شيء فعلا كل شيء نصيب”، وكشفت أن الانفصال جاء بعد مشاكل كثيرة بينهما واكتفت بالقول: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

Advertisements

وكانت إيمان أيوب، قد تزوجت من زكريا عامر، بعد قصة حب جمعت بينهما خلال تصوير مسلسل “البيت الكبير”.

وتعد هذه هي الزيجة الثانية لإيمان أيوب، بعد انفصالها عن زوجها السابق المخرج تامر مرسي، وذلك في شهر مارس قبل الماضي بعد 7 أشهر فقط من زواجهما الثاني والذي احتفلا به في شرم الشيخ، و سبقه انفصال أخر لزواج دام ما يقرب من 18 عامًا ونتج عن هذا الزواج ابنة وحيدة فقط وهي عائشة.

يذكر أن مسلسل «البيت الكبير» بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وريم بوشناق، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.