فن ومشاهير

حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان سمير الإسكندراني

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات الأخيرة العديد من الأخبار التي تدور حول تدهور الحالة الصحية للفنان سمير الإسكندراني ونقله للمستشفى.

محمد سطوحي، المستشار الإعلامي لسمير الإسكندراني، رد على الأخبار المنتشرة في تصريحات صحفية  قائلًا، إن صحة الفنان جيدة، وأغلبية الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن تعرضه لوعكة صحية، غير صحيحة.

وأكد الناطق باسم الإسكندراني أنه كان تعرض للإرهاق خلال الفترة الماضية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات من أجل العلاج وإجراء بعض الفحوصات والتحاليل.

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يذكر أن آخر ظهور لسمير الإسكندراني كان في رمضان 2018، من خلال حملة دعاية لإحدى شركات والتي شاركه فيها أحمد عز وكريم عبدالعزيز.

وكان الفنان سمير الإسكندراني، قد تم تكريمه قبلها هو وعدد من نجوم وأبناء نجوم الزمن الجميل  في احتفالية كبرى لإحياء ذكرى ثورة يوليو الـ66 برعاية منظمة الأمم المتحدة للفنون برئاسة الدكتور نبيل رزق.

سمير الإسكندراني، قدم عدد من الأغنيات الوطنية ومنها : «آه يا بلدي، قدك المياس يا ولدي، وآه يا جميل يا اللي ناسيني».

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