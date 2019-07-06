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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
للمرة الثانية على التوالي حرصت الفنانة الاستعراضية سما المصري، على حضور مباريات المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا.
ونشرت سما، صور لها من داخل الاستاد قبل المباراة التي تجمع بين المنتخب المصري ومنتخب جنوب إفريقيا، وكعادتها أثارت سما المصري العديد من الانتقادات بسبب ملابسها الجريئة التي ظهرت بها من وسط الاستاد.
واختارت سما المصري هذه المرة لإطلالتها “هوت شورت”، قصير و”تي شيرت”، كشف عن بطنها، كما قامت بتقليد محمد صلاح، في وقفة “اليوجا”، التي تميز بها خلال الفترة الأخيرة.
وعلقت على الصور قائلة: “وأخيرًا وصلت الاستاد وادي حركه مو صلاح....والناس اللي كانت زعلانة المرة اللي فاتت من لبسي عشان كان مفتوح من فوق ولا تزعلوا أديني عملت ذي ما أستاذ هاني رمزي قال قفلت المنور وفتحت البدرون ولبست هوت شورت وكمان قطعت التيشرت لاني ماكنتش لاقيه تذكره بس ولاد حلال جابولي دعوه وكله تمام...يا رب باه مصر تكسب المرة دي كمان جنوب إفريقيا علي وشي”.
وكانت العددي من الأخبار قد انتشرت خلال مباراة مصر وأوغندا، حول طرد سما المصري من الاستاد بسبب ملابسها الجريئة وهو الأمر الذي نفته بفيديو نشرته من داخل الاستاد.
كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري تدعم منتخب مصر بـ «هوت شورت» في المدرجات.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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