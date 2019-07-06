محمد حماقي يشعل الأجواء في حفل زفاف نجل ماجد المصري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري محمد حماقي، حفل زفاف المخرج أحمد المصري، نجل الفنان ماجد المصري، و مهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق، وذلك علي شاطئ مدينة العلمين الجديدة داخل “سي كود” وسط رقصات نجوم الفن والإعلام والمشاهير.

محمد حماقي، أفتتح فقرته بأغنية “نفسي ابقي جنبه” بعدها حرص علي تهنئة العروسين وصديقه الفنان ماجد المصري والد العريس، بالإضافة إلى الموسيقار حسن أش أش، بعدها صعد نجوم مسرح مصر وحمدي بدر، وشيماء سيف بصحبة ماجد المصري علي خشبة المسرح لمشاركة العروسين وحماقي الغناء ووصلات الرقص المتتالية.

وقدم حماقي خلال الحفل أغاني: يزلزل، وجرا إيه، وأحلى حاجة فيكي، ويا ستار، وادي اللي بالي، وواحدة واحدة، ويا أنا يا أنت، وراضيني، وأقيم الحفل علي شاطئ العلمين الجديدة.

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حضر الحفل من نجوم الفن والمشاهير أمير كرارة، الإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، أكرم حسني، والمنتج وليد منصور ود. أشرف زكي، روجينا ، المخرج محمد سامي، بوسي، مصطفي خاطر، أوس أوس ، محمد أنور، المنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر.

كما شارك في الحفل كابتن محمد زيدان وزوجته، والإعلامية بوسي شلبين ومني أش أش والدة العريس، وعصام الإمام، وحسام داغر، وأحمد عاطف، وأحمد إبراهيم، وداليا البحيري وزوجهان وشيماء سيف، جد العريس الموسيقار حسن أش أش، والمنتج أحمد أيوب، وخبيرة الطهي داليا مطر.. بالإضافة إلي عدد كبير من أصدقاء العروسين.

وحرص حماقي علي تقديم أغنية “أم الدنيا” متمنيا فوز المنتخب المصري علي نظيره جنوب أفريقيا بمباراة اليوم وسط المزيد من أجواء الإثارة.

الحفل من تنظيم وليد منصور وديكورات أحمد الكتاتني وتميز بأجواء الرقي والفخامة وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.