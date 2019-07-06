محمد عساف يفاجئ جمهوره بغناء “كوبليه” محذوف من “بصراحة” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ النجم الفلسطيني محمد عساف جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، بنشر مقطع جديد من أغنية “بصراحة” لم يذاع من قبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته، حيث تخطت حاجز 9 ملايين مشاهدة على “يوتيوب”، منذ طرحها.

وعلق “عساف”، على الفيديو قائلا: “مفاجأتي إلى جمهوري الحبيب، حصري ما لم تسمعوه من قبل، تكملة بصراحة مالي واهس.. أبقى علم بشر ما يفهم؟ مع الرائعين علي صابر وعثمان عبود ، منشن لكل شخص حابين يسمعها أو تحبوا تهدوه هالمقطع الجديد”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.

لمشاهدة فيديو أغنية “بصراحة”: