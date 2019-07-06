غادة عادل ومحمد أمين يودعان “مملكة إبليس” بهذه الصورة

متابعة بتجــــــــــرد: شارك محمد أمين راضي، مؤلف مسلسل “مملكة إبليس”، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، بصورة ظهر من خلالها مع بطلة المسلسل غادة عادل معلنا انتهاء التصوير.

وغرد محمد أمين راضي، معلقا على الصورة التي جمعته بغادة عادل: “فركش مملكة إبليس”.

يشار إلى أن مسلسل “مملكة إبليس”، يشارك في بطولته بجانب الفنانة غادة عادل، رانيا يوسف، أحمد داود، إيمان العاصي، خالد أنور، كريم قاسم، سلوى خطاب، من تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل، كان فيلم “نادي الرجال السري” مع الفنانين كريم عبد العزيز، وماجد الكدواني ونسرين طافش، وبيومي فؤاد.