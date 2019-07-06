أول تعليق من زوجة عزت أبو عوف بعد وفاته

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أيامٍ على وفاته، نشرت أميرة أبو عوف، زوجة الفنان المصري الراحل عزت أبو عوف صورة تجمعها به عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وظهرت أميرة بجانب زوجها الراحل بصورةٍ على طريقة السيلفي وهو يُقبّل رأسها وكتبت تعليقاً عليها: “حب العمر كله، الزوج والأب والصديق، عشرة 25 سنة”.

يُذكر أنّ الفنان المصري عزت أبو عوف توفي قبل أيامٍ بعد صراعٍ مع المرض وأقيم العزاء يوم الثلاثاء الفائت بحضور عدد من نجوم الفن.