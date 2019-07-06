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متابعة بتجــــــــــرد: بعد أيامٍ على وفاته، نشرت أميرة أبو عوف، زوجة الفنان المصري الراحل عزت أبو عوف صورة تجمعها به عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.
وظهرت أميرة بجانب زوجها الراحل بصورةٍ على طريقة السيلفي وهو يُقبّل رأسها وكتبت تعليقاً عليها: “حب العمر كله، الزوج والأب والصديق، عشرة 25 سنة”.
يُذكر أنّ الفنان المصري عزت أبو عوف توفي قبل أيامٍ بعد صراعٍ مع المرض وأقيم العزاء يوم الثلاثاء الفائت بحضور عدد من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من زوجة عزت أبو عوف بعد وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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