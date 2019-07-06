كيف بدت غادة عبد الرازق في عيد ميلادها الـ 54؟

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بعيد ميلادها الـ 54 من خلال صورةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام. وعلّقت غادة عبد الرازق على الصورة كاتبة: “عيد ميلاد سعيد ليه”، وظهرت فيها بجامبسوت باللون الأزرق الداكن كما بدت شابة للغاية. وتمنّى عدد من الفنانين والمعجبين دوام الصحة والعافية لغادة عبد الرازق كما تمنوا لها عيداً سعيدا.

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