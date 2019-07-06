صورة لابنتها على انستغرام تُعرّض هيلاري داف لسيلٍ من الانتقادات

متابعة بتجــــــــــــرد: تعرّضت الممثلة والمغنية الأميركية هيلاري داف لسيلٍ من الانتقادات بعدما نشرت صورة لابنتها الرضيعة تُظهر قرطاً بأذنيها.

ونشرت هيلاري داف صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام يوم الثلاثاء الفائت يُظهر قيامها بثقب أذني ابنتها البالغة من العمر سبعة أشهر، وسريعاً اتّهمهما بعض المتابعين بالإساءة للأطفال.

وعلّقت امرأة غاضبة على صورة داف كاتبة: “لا أصدقّ أنها قامت بثقب أذنيها وتسبّبت لها بألمٍ غير ضروري… هذا إساءة للأطفال بنظري”، وقالت متابعة أخرى: “المخاطر جديّة جداً”.

وفي حين اعتبر البعض أنّ هيلاري داف لم تحترم ابنتها لناحية ترك الخيار لها في المستقبل، اعتبر آخرون أنّ الأمر أكثر من عادي ويحصل دائماً ولا يجب انتقادها بسبب ذلك.