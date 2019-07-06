الصور الأولى من عمادة ابن الأمير هاري وميغان ماركل

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متابعة بتجـــــــــــرد: عمّد دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل ابنهما الأول آرتشي في احتفالٍ خاصٍ داخل كنيسة قصر ويندسور يوم السبت.
وحضر العمادة العائلة وبعض الأصدقاء المقربين فقط بعيداً عن الإعلام والمصورين الذي لم تتمّ دعوتهم خلافاً للقواعد الملكية. وفي حين قرّر هاري وميغان عدم الكشف عن اسم العراب والعرابة، نشرا على حسابهما الرسمي على انستغرام صورتين من العمادة بعدسة المصوّر كريس أليرتون الذي اختير لالتقاط الصور بشكلٍ حصري فقط.
وظهرت في الصورة الأولى عائلة هاري المؤلفة من والده وزوجة والده، شقيقه الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بالإضافة إلى والدة ميغان.
وكان لافتاً أنّ الملكة اليزابيث قد غابت عن العمادة بسبب ارتباطٍ مسبق.
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