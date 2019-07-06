شكرا لقرائتكم ًالفنان ملحم زين: انتظروا أغنية باللهجة الخليجية قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق الفنان ملحم زين "ميني ألبوم" بعنوان ملحم زين 2019، يتضمن خمس أغنيات بصوته وباللهجة اللبنانية، وفي جعبته العديد من النشاطات والمهرجانات.

وقال إنه ضم إلى الألبوم خمس أغنيات باللهجة اللبنانية في شريط صغير digital رقمي، وهو متنوع في الموسيقى وجديد وغريب وأول بصمة له في مشوار التغيير.

وأوضح أنه أحب هذه المرة إطلاق خمس أغنيات فقط أفضل من 12 أغنية، لأن بعض الأغاني في ألبومه الأخير ظُلمت، خصوصاً تلك التي حملت توقيع الموسيقار الراحل ملحم بركات، وكذلك أغنية "مثل وراق الخريف" التي اعتبرها من أجمل ما غنى سواء على صعيد الموسيقى أو التوزيع، لكنها برأيه لم تأخذ حقها في الانتشار.

وأضاف أنه سيعتمد على mood board أي أنه سيصور كل الأغاني في مكان واحد ودفعة واحدة، ليكون لكل أغنية الجو المختلف الخاص بها ليصدرها تباعاً على فترات زمنية متباعدة نسبياً.

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وقال: طالما أنا موجود على الساحة الغنائية وقادر على العطاء والغناء "ما في لهون وبس"، أي لن يكون هناك حدّ زمني لتجربته.

وقال إن هناك تحضيرات لأغنية باللهجة المصرية، وأخرى باللهجة العراقية من ألحان نور الزين، وفي نيته إطلاق أغنية باللهجة الخليجية، ويستمع دائما لمعظم الفنانين في الخليج والدول العربية ويحترمهم جداً.

وأضاف ملحم زين أن باكورة أنشطة الصيف كانت من خلال مهرجانات طرابلس الدولية، وهو يعتبر كل المدن اللبنانية مدنه وبلدته وتعنيه، متمنياً أن يعم السلام طرابلس وكافة المناطق اللبنانية والبلاد العربية لمنع ظلام الإرهاب من أن يسيطر عليها.

وقال إنه سيشارك في العديد من المهرجانات في لبنان، من صور إلى القاع وصولاً إلى جبيل، وسيكون أيضاً على متن سفينة "ستارز أون بورد".

وأشار ملحم زين أخيراً إلى أن عائلته الصغيرة والمؤلفة من زوجته وثلاثة صبيان وفتاة هي الأولوية في حياته، لذلك يحاول جاهداً منحهم الوقت ويحرص على أن يكون دائماً بجانبهم.