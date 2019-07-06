"خيال مآتة" التعاون الثاني بين تامر حسني وأحمد حلمي

تعاون النجم تامر حسنى خلال عام 2006، كملحن فى فيلم "ظرف طارق" مع النجم أحمد حلمى، وقام بتلحين أغنية " قول آلوو"، التى نالت نجاحًا وقام بغنائها بطل العمل وقتها، من تأليف محمد فضل، وإخراج وائل إحسان، وحقق نجاحًا كبيرًا، خاصة أن أفلام حلمى ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر لما تحتويه من كوميديا وسيناريو جيد وخلافه.

ويتجدد التعاون مرة أخرى، بعد غياب 13 عاما، بين حسني وحلمي خلال 2019 ضمن أحداث فيلم "خيال مآته"، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى فى عيد الأضحى المقبل، حيث يقوم تامر حسنى بتلحين أغنية جديدة من كلمات الشاعر الغنائى ايمن بهجت قمر، وهى اغنية مؤثرة فى أحداث الفيلم الذى يعتمد احداثه على الكوميديا والإثارة الخفيفة .

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وبدأ حلمى حملة الدعاية لفيلمه "خيال مآته" حيث نشر بوسترات دعائية ارتدا فيها قناع بطريقة مبتكرة وطريفة، واختلف شكله تماما خاصة أن حلمى يحتفظ بطريقة خاصة لنفسه بين نجوم الكوميديا فى الوطن العربي.

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وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد.

ويشارك فى بطولة "خيال مآتة" النجوم منه شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعي.

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