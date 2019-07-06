فيلم "الممر" في دبي يشهد إقبالًا كبيرًا من الجالية المصرية

حضر النجم أحمد عز العرض الخاص الثاني لفيلمه "الممر" الذي أقيم الخميس، في دبي بدولة الإمارات، وذلك برفقه الفنان محمد فراج والفنان أحمد رزق.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة المصرية صور العرض الخاص الأول الذي أقيم، وعلقت عليه "إقبال كبير من الجالية المصرية في دبي بدولة الإمارات على الفيلم السينمائي البطولي "الممر".

كانت إيرادات فيلم "الممر" وصلت إلى 52 مليونا و308 آلاف جنيه في 4 أسابيع عرض ليستمر الفيلم في تحقيق نجاحاته.

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ويواصل عز جولته في الدول العربية، حيث سيعرض الفيلم غدا في دولة عمان، ويومي السبت والأحد في لبنان.

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فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبواليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، وضيوف الشرف هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية، خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.

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