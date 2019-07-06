شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تحيى إحدى ليالى مهرجان جرش على المسرح الجنوبى 25 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
وتستعد ديانا كرزون حاليا لتسجيل مجموعة من الأغنيات من أبرزها أغنية باللهجة الخليجية وأغنية باللهجة المصرية واللبنانية، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الغنائية الأخرى سيتم الإعلان عنها قريبا.
كما ينتظر ديانا كرزون صيف ساخن نظرا لعدد مشاركتها فى إحياء الحفلات الفنية، إذ تغادر إلى ألمانيا فى جولة أوربية تحيى خلالها عددا من الحفلات، بعدها تسافر إلى فلسطين بالإضافة إلى أنها ستكون نجمة مهرجان صيف عمان ويشاركها مجموعة من النجوم.
يشار إلى أن ديانا كرازون عادت إلى الأردن قادمة من القاهرة بعد أن سجلت حلقة لبرنامج سهرانين رافقها فى هذه الحلقة النجم المصرى مصطفى فهمى ويقدم البرنامج النجم أمير كرارة، وستعرض الحلقة شهر سبتمبر المقبل.
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