شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تحيى إحدى ليالى مهرجان جرش على المسرح الجنوبى 25 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون فى دورته الرابعة والثلاثين، إطلالة الفنانة ديانا كرزون 25 أغسطس المقبل، على المسرح الجنوبى، وتقدم خلال الحفل أغنيتها الجديدة "أردنية هالليلة" ووصلة مدلى فلكلورية، وأغنية "فرحتنا الليلة" ، لتقف من جديد على أعرق المسارح العربية فى مدينة جرش الأثرية وعلى المسرح الجنوبى فى ليلة أردنية جرشية لتصدح بصوتها وتغنى للأردن والعرب أجمل اغنياتها، بعد أن أحيت قبل أيام حفلا فى سيدنى بأستراليا وفى قبرص للجاليات العربية.

وتستعد ديانا كرزون حاليا لتسجيل مجموعة من الأغنيات من أبرزها أغنية باللهجة الخليجية وأغنية باللهجة المصرية واللبنانية، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الغنائية الأخرى سيتم الإعلان عنها قريبا.

كما ينتظر ديانا كرزون صيف ساخن نظرا لعدد مشاركتها فى إحياء الحفلات الفنية، إذ تغادر إلى ألمانيا فى جولة أوربية تحيى خلالها عددا من الحفلات، بعدها تسافر إلى فلسطين بالإضافة إلى أنها ستكون نجمة مهرجان صيف عمان ويشاركها مجموعة من النجوم.

يشار إلى أن ديانا كرازون عادت إلى الأردن قادمة من القاهرة بعد أن سجلت حلقة لبرنامج سهرانين رافقها فى هذه الحلقة النجم المصرى مصطفى فهمى ويقدم البرنامج النجم أمير كرارة، وستعرض الحلقة شهر سبتمبر المقبل.