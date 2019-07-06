- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى مسرح مصر فى استاد القاهرة قبل مباراة المنتخب وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد ثلاثى مسرح مصر على ربيع وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن "توتا" فى استاد القاهرة لدعم المنتخب المصرى فى مباراته أمام جنوب أفريقيا بدور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا المقامة فى مصر.
يقدم فريق مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقى الموسم السابع والأخير، بداية من عيد الأضحى المقبل، بعد فترة من التوقف.
وكانت أخبار تم تداولت عن انتهاء عروض مسرح مصر بعد 6 مواسم متتالية وهو ما نفاه أشرف عبد الباقى، مؤكدا أن نجوم الفرقة جاهزون لتقديم عروض جديدة رغم أن بعضهم كان مشغولا بأعمالهم الفنية في شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثى مسرح مصر فى استاد القاهرة قبل مباراة المنتخب وجنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.