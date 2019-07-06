شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى مسرح مصر فى استاد القاهرة قبل مباراة المنتخب وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد ثلاثى مسرح مصر على ربيع وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن "توتا" فى استاد القاهرة لدعم المنتخب المصرى فى مباراته أمام جنوب أفريقيا بدور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا المقامة فى مصر.

يقدم فريق مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقى الموسم السابع والأخير، بداية من عيد الأضحى المقبل، بعد فترة من التوقف.

وكانت أخبار تم تداولت عن انتهاء عروض مسرح مصر بعد 6 مواسم متتالية وهو ما نفاه أشرف عبد الباقى، مؤكدا أن نجوم الفرقة جاهزون لتقديم عروض جديدة رغم أن بعضهم كان مشغولا بأعمالهم الفنية في شهر رمضان.









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