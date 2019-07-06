شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رنا سماحة تؤازر منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا داخل استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة رنا سماحة على التواجد داخل مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة منتخب مصر فى المباراة التى تجمعه بمنتخب جنوب أفريقيا فى دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، وارتدت رنا تيشرت المنتخب الذى يحمل رقم 10 للنجم ولكنه يحمل اسمها وليس اسم اللاعب محمد صلاح، وعلقت على الصورة قائلة، "ان شاء الله هنكسب".

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى، وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

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