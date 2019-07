شكرا لقرائتكم خبر عن إيد شيران يطلق أغنية "Blow" بالتعاون مع برونو مارس وكريس ستابليتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمي إيد شيران أغنيته الجديدة "Blow" ذلك علي قناته الخاصة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ، و هي الأغنية التي تعاون فيها مع برونو مارس و كريس ستابليتون .

وقد حظيت الاغنية بنسبة سماع تخطت الـ 4 ملايين مرة علي "يوتيوب " و ذلك خلال يومين فقط.

كمات احدي مقاطع الاغنية :

[Ed Sheeran:]

Feelin' like a bullet

Jumpin' out a gun

I'm feelin' like a winner

I feel like the one

You're doin' somethin' to me

You're doin' somethin' strange

Well, jump back, talk to me woman

You make me wanna make a baby

Advertisements

[Chris Stapleton:]

A supernatural woman

A supernatural freak

Don't know what to do

Got me feelin' weak

Oh I wanna call you Fever, baby

You could set a fire on me

Hot damn, poppin' like a pistol, mama

You got me down on my knees, baby, please