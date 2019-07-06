إيد شيران يطلق أغنية "Blow" بالتعاون مع برونو مارس وكريس ستابليتون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمي إيد شيران أغنيته الجديدة "Blow" ذلك علي قناته الخاصة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ، و هي الأغنية التي تعاون فيها مع برونو مارس و كريس ستابليتون .
وقد حظيت الاغنية بنسبة سماع تخطت الـ 4 ملايين مرة علي "يوتيوب " و ذلك خلال يومين فقط.كمات احدي مقاطع الاغنية :
[Ed Sheeran:]
Feelin' like a bullet
Jumpin' out a gun
I'm feelin' like a winner
I feel like the one
You're doin' somethin' to me
You're doin' somethin' strange
Well, jump back, talk to me woman
You make me wanna make a baby
[Chris Stapleton:]
A supernatural woman
A supernatural freak
Don't know what to do
Got me feelin' weak
Oh I wanna call you Fever, baby
You could set a fire on me
Hot damn, poppin' like a pistol, mama
You got me down on my knees, baby, please
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