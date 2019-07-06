شكرا لقرائتكم خبر عن منصة الفيلم العربي تبدأ بـ 8 جهات داعمة لتطوير مشاريع الأفلام الروائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت رسميا منصة الفيلم العربي من خلال برنامج يسعى لإقامة مشروعات جديدة تساهم في ازدهار صناعة الأفلام العربية وذلك بناءً على هدفين أساسيين هما : دعم الإنتاج السينمائي في المنطقة وتشجيع الإنتاج العربي المشترك والتعاون الفني مع التأقلم مع المشهد السينمائي سريع التحول.

والهدف الثاني هو توفير الدعم وفرص التواصل للمخرجين الناشئين والمستجدين وكذلك المحترفين من العالم العربي ، مع التركيز على المرحلة الحاسمة في عمليتهم الإبداعية: مرحلة التطوير لمشاريع أفلامهم الروائية.

وستضمن دول هيئة مراكز السينما العربية السبعة مشاركة 7 فرق إبداعية مختارة بمشروع فيلم روائي بإحدى المبادرات الشريكة للمنصة وستربط هذه الشبكة 8 منصات وإقامات ومختبرات عربية ذات خبرة تدعم الأفلام في طور الانجاز لأول مرة وهي : إقامة دهشور (مصر) والراوي (الأردن) وورشة الكتابة لمنظمة السينما اللبنانية (لبنان) وفيلم النساء الفرنكوفونات الأول من البحر المتوسط ​​(لبنان) ولاروش الوثائقية (المغرب) ودوكس بوكس (العالم العربي) ومخبر الأفلام (فلسطين) وورشة كتابة الجنوب (تونس).