شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عبد المنعم تودع "أليس فى بلاد العجائب" بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر فرقة "تحت 18" برئاسة الفنان وليد طه، فى تقديم العرض المسرحى من "أليس فى بلاد العجائب" بطولة الفنانة مروة عبد المنعم، على مسرح البالون فى تمام الساعة 8.30 يوميا ما عدا الثلاثاء، ويتبقى للفرقة 7 ليال أخيرة قبل انتهاء عرضها.

يذكر أن محسن رزق مخرج العرض المسرحى "أليس فى بلاد العجائب" أعلن أن العرض حقق حقق مليونا و350 ألف جنيه فى 90 ليلة، وشاهدها حوالى 55 ألف مشاهد.

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"أليس فى بلاد العجائب" من إنتاج فرقة «تحت 18» برئاسة الفنان وليد طه، وبطولة الفنانين «مروة عبد المنعم، ضياء شفيق، حسن الشريف، هبة محمد، بسمة ماهر، نور الشرقاوي، كريم عبد الشافي، محمد عمر، أحمد شومان، أحمد حمودة، ليلى عبد الحميد، محمد فايز، عمر إيهاب، حمادة محمود، مصطفى محمد، نادين خالد، نور شادى، أحمد عبد المعبود، حور الشاذلي».

ومن أشعار عادل سلامة، وألحان جون خليل، وموسيقى مارك إسكندر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس نعيمة عجمي، مخرج منفذ عماد عبد العظيم، وإيهاب علوان، مساعد مخرج دعاء عبد الرحمن، وأحمد مصطفى وياسر جمعة وأحمد طارق، تأليف وإخراج محسن رزق.