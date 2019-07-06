شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يكشف تطورات إصابته بمرض فى الحنجرة أفقده صوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الفنان الكوميدى أحمد أمين محبيه بعد إصابته بمرض فى الحنجرة أفقده الصوت، وكشف أن حالته تتحسن وسيعود إلى عمله قريبا، وقال: "أنا الحمد لله بقيت أحسن كتير.. وهارجع اشتغل قريب جدا.. وباخد دلوقتى جلسات voice therapy دى حاجة لطيفة جدا واكتشفت إنها ضرورية ومفيدة لكل اللى بيستخدم صوته كتير (ممثل – مغنى – مدرس)".

وقص أمين كيف تعامل مع مرضه خلال الأيام الماضية قائلا: "استفدت كتير جدا من تجربة الصمت.. أسبوعين من غير كلام فرقوا معايا جدا ذهنياً.. وينفع يتكتب فيها كتب بس سريعا كدة.. أولا لقيت نفسى عايز اكتب زى زمان.. مش عشان عندى كبت.. لأ.. عشان المخزون بيزيد.. ما هو لما بتقلل وقت الإرسال وقت الاستقبال بيزيد.. أنا بقيت بسمع.. قريت كتير.. قريت حتى حاجات متعلقة عالحيطة فى المكتب والبيت من زمان قدام عينى وماكنتش قريتها.. وتقريبا قربت اسمع الحاجات كمان.. قربت اسمع الزرعة اللى عندى فى المطبخ".

وأضاف: كنت بتواصل مع الناس بالكتابة واحتفظت بشوية ورق منه لقيت الكلام ورا بعضه فى سياق مسخرة مش مفهوم بالمرة.. أما الورقة اللى كنت بكلم فيها مراتى لقيت فيها 3 جمل بس.. (ياااه...؟ / ما هى غلسة وتستاهل/ وحاضر يا حبيبتي) بس .. وبيتكرروا..كنت بشاور لأولادي.. وفهموني.. وما اضطريتش ازعق فى البيت.. والدنيا كانت ماشية.. معناه ان لو القانون ان بابا مش بيزعق هايترتب على القانون ده ان كلنا هانسمع الكلام منغير زعيق".

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واستكمل أمين: "الصمت محتاج صبر.. وعدم التعبير بالكلام محتاج بلاغة.. مش فى إنك تعرف تشاور.. لأ.. محتاج بلاغة فى اختيار الكلمة اللى هاتشاور بيها عشان تلخص كل كلامك والناس تفهم.. من العجائب مثلا انى أنا طلبت الأوردر فى الكافيه بالإشارة وجه مظبوط.. فيه بلاغة تانية فى الاستماع.. أنت ممكن تقول رأيك بتعبيرك وانت بتسمع.. ممكن تعطل أفكار اللى قدامك.. ممكن تشجعه.. وممكن توصل حاجات كتير بطريقة استماعك بس".

ولفت: "اتفاجئت من الحاجات المشتركة بينى وبين ولادى وصحابى القريبين.. كانوا بيفهمونى بأقل الإشارات.. واتفاجئت إن ولادى مبسوطين جدا انى بسمعهم بس.. من غير ما اقول حاجة.. فقررت إنى لازم اقضى وقت طويل بس بسمعهم.. اكتشفت انهم بس محتاجين كده.. مش عايزين معلوماتى العبقرية.. ولا آرائى فى الحياة.. ولا حلولى الابداعية.. عايزيننى مهتم.. بس.. ومن ألطف الحاجات انى لما كنت بشاور للناس كانت بتشاور لى حتى اصحابى اللى عارفين الموضوع.. حضرتك أنا بسمع.. أنا عندى مشكلة فى صوتى بس".

واختتم: "من مصلحة أى انسان انه يسكت لأن التعبير المستمر السريع الغير محسوب عن أفكارك بيخليك مش لاحق تكون رأى متكامل وناضج.. أنا كنت بسمع حاجة وبسكت بلاقى رأيى بيتحسن تدريجيا.. وفى معظم الأحوال كنت بحس ان رأيى مالوش لازمة أوي.. بقول لك ايه.. اسكت أحسن".

يذكر أن أحمد أمين أعلن عن إصابته بمرض فى الحنجرة، عبر تويتة قال فيها: "حصل لى إصابة فى الحنجرة، والصراحة أهملتها، بالتالى احتمال أعمل عملية بس الأكيد وللأسف مش هاينفع استخدم صوتى أبدًا لمدة ٣ أسابيع، للأسف مش هاقدر اشتغل، مش هاعرف أرد على التليفون، بس اتفقت مع حد يزعق لولادى بدالى، وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى، وقدر الله وما شاء فعل".