شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات رفعن شعار " القفطان المغربى" يزين كل المناسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باختلاف بلدان العالم نجد أن لكل منهم طابع خاص، من ناحية الملابس، والأكلات، والطقوس والعادات التقليدية، وغيرها من الأشياء التى تجعل لكل مكان جمالا خاص، والقفطان المغربى من أهم الأشياء التى تبرز جمال بنات المغرب بشكل خاص.

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