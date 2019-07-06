الجمهور يسخر من صورة هيثم سعيد على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

سخر بعض متابعي المطرب هيثم سعيد، من صورته التي نشرها على حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهر هيثم في الصورة داخل "عوامة" على شكل بطة، وتلقى العديد من التعليقات منهم: "هيثوم والبجعة، مش دي بطة عمو حمادى".

وفي سياق اخر ينتظر هيثم سعيد طرح ألبومه الجديد، الذي لم يحدد حتى الآن وقت طرحة بالأسواق.