الجمهور يسخر من صورة هيثم سعيد على البحر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
سخر بعض متابعي المطرب هيثم سعيد، من صورته التي نشرها على حسابه بموقع "إنستجرام".
وظهر هيثم في الصورة داخل "عوامة" على شكل بطة، وتلقى العديد من التعليقات منهم: "هيثوم والبجعة، مش دي بطة عمو حمادى".
وفي سياق اخر ينتظر هيثم سعيد طرح ألبومه الجديد، الذي لم يحدد حتى الآن وقت طرحة بالأسواق.
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