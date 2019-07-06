صورة| ابنة مي سليم تقبلها.. والأخيرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة مي سليم صورة تجمعها بابنتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت ابنه الفنانة مي سليم في الصورة وهي تقبلها، وعلقت سليم على الصورة بقولها: " بحبك". يُذكر أن مي سليم تشارك في فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد وفريال يوسف وسمير صبري، ومن إخراج محمد علي، وتأليف شريف عادل، الذي يعرض حاليا بدور السينما.



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