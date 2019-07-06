بعد زواج نجلها .. نشوى مصطفي توجه رسالة لجمهورها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة نشوى مصطفي صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من حفل زفاف نجلها عبدالرحمن، الذي أقيم مساء أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.
وعلقت نشوى على الصورة بقولها: "الحمد لله رب العالمين، ابني اتجوز، عقبالكم وعقبال حبايبكم".
وشهد الحفل حضور الفنان ماجد الكدواني، والفنانة منال سلامة، والفنان إدوارد، والفنانة أنوشكا، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة إيمي سالم، والفنانة عزة مجاهد.
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