محمد رمضان يكشف عن عمل جديد يجمعه بحسام الحسيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف الفنان محمد رمضان عن عمل فني جديد يجمعه بالمخرج حسام الحسيني، خلال الأيام المقبلة. ونشر رمضان صورة تجمعه بالحسيني، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "من باريس، مستعدين، قريبًا". يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، كليب "بابا"، كما إنه يستعد لطرح فيلمه الجديد" الكنز 2".

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