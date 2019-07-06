بالفيديو| ظهور نادر.. شيماء عقيد تغني مع رانيا يوسف "بعيد عنك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعي حسابها على موقع "إنستجرام"، بمقطع فيديو جمعها بصديقتها الفنانة المبتعدة عن الفن منذ سنوات شيماء عقيد، وظهرتا وهما تستمعان لأغنية "بعيد عنك" لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم.

وحرصتا على ترديد كلمات الأغنية، وعلقت رانيا "مفيش أحسن من أغاني أم كلثوم وقعدة حلوة مع صديقتي الفنانة شيماء عقيد".

جدير بالذكر أن شيماء عقيد ابتعدت منذ سنوات عن التمثيل، وكان أخر ظهور لها في 2006، من خلال عملين "أولاد الغالي" مع الفنانة سلوى خطاب، و"أولاد الشوارع" مع الفنانة حنان ترك.

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