إيرادات الجمعة.. "Spider Man" يحافظ على الصدارة و"Godzilla" بالمركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Spider Man" بطولة Tom Holland، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 5 يوليو، إيراد قُدر بمليون و292 ألفًا و783 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 746 ألفًا و377 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، محققًا 581 ألفًا و800 جنيه، وحصل على المركز الرابع فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 316 ألفًا و328 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 125 ألفًا و291 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 80 ألفًا و2 جنيه، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 78 ألفًا و153 جنيهًا.

حصل على المركز الثامن فيلم "Anna" بطولة Sasha Luss، وقُدرت إيراداته بـ49 ألفًا و932 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم "Polaroid" بطولة Kathryn Prescott، محققًا 43 ألفًا و547 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "The secret life of pets 2" بطولة Kevin Hart، بعد تحقيقه 20 ألفًا و934 جنيهًا.