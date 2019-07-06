بالصور: تعرض الفنان السوري أويس مخللاتي لحادث سير مروع في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يوليو 2019 07:12 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تعرّض الفنان السوري أويس مخللاتي لحادث سير مروّع في مكان إقامته في لبنان، حيث انقلبت سيارته واصطدمت بأحد المحال التجارية، لكنّ أويس خرج من السيارة بخير ومن دون إصابات تُذكر.

وأنقذت العناية الإلهية، الفنان السوري أويس مخللاتي بعد تعرضه لحادث سير مروع في محل اقامته بلبنان، كاد أن يودي بحياته.

سيارة أويس انقلبت، واصطدمت بأحد المحال التجارية، حيث كشفت صور الحادث عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسيارة، في الوقت الذي خرج الفنان السوري سليماً من السيارة بفضل العناية الإلهية.

أويس الذي قدم شخصية “جابر” في مسلسل “نص يوم” أمام النجمين نادين نجيم وتيم حسن، طمأن محبيه على حالته الصحية، وقال: “تعرضت لحادث سير خطير، ولكن معونة الله أنقذتني، والأهم أنّ الأضرار كانت حديد بحديد”.

يُذكر أن أويس حقق جماهيرية عريضه بعد تألقه في تقديم دور “صخر شيخ الجبل” شقيق “جبل شيخ الجبل” الذي يجسده النجم السوري تيم حسن في مسلسل “الهيبة” بمواسمه الثلاثة، ومن المنتظر أن يستمر في تقديم نفس الشخصية بالجزء الرابع للعمل المقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من تأليف فؤاد حميرة، وإخراج سامر برقاوي، وإنتاج شركة “الصبّاح إخوان”.

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أويس مخللاتي ( 1986 -)، ممثل سوري ولد في دمشق ،بدأ العمل والاعتماد على نفسه بسن مبكرة فعمل في محل تحف وهدايا بعمر الخامسة عشرة، كانت مهمته نقل البضاعة من وإلى المحل، إلى أن أسس عمله الخاص، فكان يشتري قطعا بالجملة ويعيد توزيعها على المحلات مستخدماً دراجته الهوائية،عند بلوغه السابعة عشرة من عمره ترك منزل والديه بعد مواجهات طويلة معهم واستأجر غرفة بحي باب توما في دمشق، وهناك وخارج أوقات العمل أصبح مهووساً بالقراءة، فأسس مكتبة صغيرة من مجموعة كتب كان يشتريها من على البسطات الموجودة تحت جسر الرئيس

علم حينها من أصدقاء له بأن هناك مكاناً لدراسة التمثيل وهو المعهد العالي للفنون المسرحية، إلا أنه يحتاج للحصول على الشهادة الثانوية ليتمكن من التقدم إليه”،ولكنه فشل في محاولته الأولى بابنجاح، فقرر الالتحاق بالخدمة العسكرية وهناك تقدّم من جديد لامتحان الثانوية ونجح، وقبل تسريحه من الجيش تقدم إلى المعهد المسرحي ونجح بفحص القبول ،تخرج من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون عام 2012 بدأ العمل بالدوبلاج وهو طالب وحينها كان السبب مادياً، وشارك في الكثير من الأعمال التركية المدبلجة . إنطلاقته الفعلية كانت في مسلسل نص يوم مع المخرج سامر برقاوي بشخصية “جابر ” وفي رمضان 2017 قدم الشخصية الأبرز في مسيرته وهي “صخر شيخ الجبل ” في مسلسل الهيبة

عندما ساءت الأوضاع الأمنية في سورية اضطر إلى أن يغادرها إلى لبنان بشكل نهائي