شاهد.. اصالة مع ابنتها شام بإطلالة طبيعية من دون “فلتر”!

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 06:54 مساءً - نشرت “شام” ابنة الفنانة السورية اصالة، مقطع فيديو ظهرت فيه مع والدتها بإطلالة طبيعية من دون فلتر.

وأكدت شام أنها تظهر مع والدتها بدون “فلتر”، حتى يشاهدهما الجمهور بشكل طبيعي.

وقالت أصالة: “عيننا تشوهت صرنا منفكر كل الناس لازم تكون مثل البورسلين يعني معمولين ومنحوتين”، مضيفًة أن أبنائها على وأدهم لديهم “ضعجوحة”، في وجههما، لافتًة إلى أن لديها “سواد”، تحت عينها وتأخذ الأمور بشكل عادي.