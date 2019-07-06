كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 06:54 مساءً - أثارت سيدة سعودية تُدعى “مشاعل بنت عبد العزيز” حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو كشفت فيه عن منعها من دخول مركز تجاري في العاصمة السعودية الرياض بسبب ملابسها.
وصورت الشابة السعودية ملابسها متسائلة عن سبب منعها خصوصًا ان ملابسها محتشمة ولم تكشف عن أي جزء، وبعد نشرها الفيديو قامت إدارة المول بتقديم إعتذار لمشاعل مؤكدين أن القانون هو السبب.
وأثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة جدًا، فالبعض عبر عن استيائه لما تعرضت له مشاعل خصوصًا بعد التطورات التي شهدتها السعودية مؤخرًا، فيما هاجمها البعض مُعتبرين أن العباءة والحجاب كانت ولا زالت رمز ديني يجب احترامه في بلد الحرمين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شابة سعودية تثير الجدل بعد منعها من دخول مول بسبب ملابسها “الغير محتشمة”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.