شاهد.. شابة سعودية تثير الجدل بعد منعها من دخول مول بسبب ملابسها “الغير محتشمة”!

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 06:54 مساءً - أثارت سيدة سعودية تُدعى “مشاعل بنت عبد العزيز” حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو كشفت فيه عن منعها من دخول مركز تجاري في العاصمة السعودية الرياض بسبب ملابسها.

وصورت الشابة السعودية ملابسها متسائلة عن سبب منعها خصوصًا ان ملابسها محتشمة ولم تكشف عن أي جزء، وبعد نشرها الفيديو قامت إدارة المول بتقديم إعتذار لمشاعل مؤكدين أن القانون هو السبب.

وأثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة جدًا، فالبعض عبر عن استيائه لما تعرضت له مشاعل خصوصًا بعد التطورات التي شهدتها السعودية مؤخرًا، فيما هاجمها البعض مُعتبرين أن العباءة والحجاب كانت ولا زالت رمز ديني يجب احترامه في بلد الحرمين.