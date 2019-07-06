إلهام شاهين تعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعود النجمة المصرية إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب ما يقرب من 3 سنوات منذ آخر أعمالها “يوم للستات”، وذلك بفيلم جديد يحمل إسم “حظر تجوال” مع المخرج أمير رمسيس.

ويشارك فى بطولة العمل الجديد أمينة خليل وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ومن المقرر ترشيح باقى الأبطال خلال الفترة المقبلة للبدء فى تصويره .

وكان آخر أعمال الهام شاهين فيلم «يوم للستات» بطولة نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود ومن تأليف هناء عطية، واخراج كاملة أبو ذكرى.

وتدور قصته داخل حى شعبى بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.