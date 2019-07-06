متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية أمينة، إن حفلها بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، والذي يُقام هناك للمرة الأولى، حقق نجاحًا كبيرًا، ولم يفشل كما ردّد البعض.
وأضافت: "تفاعل الجمهور بشكل غير طبيعي مع الأغاني التي قدّمتها، معلقةً: "سعادتي لا توصف بهذا الحفل وباستقبال الجمهور السعودي، وشعرت كأنني في مصر، من شدة الترحاب والاستقبال".
وأكّدت أمينة أنها عقب إحيائها للحفل حرصت على أداء مناسك العمرة حيث تتواجد في الأراضي السعودية المقدّسة وكانت لابد أن تفعل ذلك، على حد قولها.
وقالت إنها ستُحيي أيضًا مساء غد السبت حفلًا غنائيًا كبيرًا في المسرح الروماني بجدة وتتوقّع أن يشهد حضور عدد كبير من جمهورها من الجاليات العربية هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر أمينة تُصرّ على نجاح حفلها الأول بالسعودية.. تفاعل الجمهور غير طبيعي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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