"كاردي بي" ترمي باروكتها على الجمهور.. وتطلبها لاحقًا على إنستغرام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشتهر "كاردي بي" بإطلالاتها وحفلاتها الجريئة، وحتى منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تخلو من عنصر الجرأة؛ ما يجعلها موضعًا للجدل معظم الوقت.

فقد أثارت "كاردي بي" الجدل مرة أخرى بسبب حفلها في لندن أمس الجمعة، ويبدو أنها كانت متحمسة للغاية بشكل مبالغ فيه، حيث فاجأت جمهورها بخلع باروكتها والقائها عليه.

ورغم أن ما حدث يعد محرجًا بعض الشيء، إلا أنه وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم يكن لدى "كاردي" أي مشكلة، إذ نشرت الفيديو الذي تظهر فيه تلقي الباروكة على جمهورها، عبر صفحتها على إنستغرام، كما طالبت باسترجاعها.

ولجأت مغنية الهيب الهوب الأمريكية إلى إنستغرام، وقالت: "أريد استعادة الباروكة"، وطلبت ممن يمكنه العثور على الباروكة أن يراسلها على الخاص.

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ويأتي هذا الحفل بعد مواجهة "كاردي" لـ 14 تهمة تتعلق بتورطها في شجار في ملهى ليلي في شهر أغسطس الماضي، بما في ذلك التسبب بإصابات جسدية خطيرة، حيث ذكرت التقارير أن "كاردي" حرّضت أحد حراسها للهجوم على نادلتين.

ويُذكر أن "كاردي" كانت تراودها شكوك بشأن خيانة "أوفسيت" لها مع إحدى النادلتين، والتي تدعى "جيد".

كما يذكر أن هذا الحفل يعد أحدث ظهور لـ "كاردي بي"، بعدما اضطرت إلى إلغاء بعض حفلاتها في شهر مايو بسبب ما تعرضت له من مضاعفات نتيجة عمليات التجميل.

وكانت الصحيفة ذكرت من قبل أن "كاردي" كشفت خلال حفل لها في ولاية "تينيسي" الأمريكية، أن الأطباء طلبوا منها التقليل من حفلاتها حتى تتعافى من مضاعفات ما أجرته من عمليات تجميل متعددة.