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شكرا لقرائتكم لطيفة لوزير الثقافة التونسي: من يقف وراء محاربتي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الفنانة التونسية لطيفة عن مفاجأة كبرى، تتمثل في وجود حملة ضدها لمنعها من الغناء في بلدها تونس، بسبب ما يحدث معها في الفترة الأخيرة.
وعبر عدة تغريدات أطلقتها لطيفة من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، كشفت الفنانة التونسية عن الأمر، مؤكدة لجمهورها أنها وصلت إلى المكانة التي وصلت إليها بفضل دعمهم، لكن للأسف هناك حملة ضدها لا تعرف مصدرها وسببها.
واستشهدت لطيفة بما يحدث معها، حيث كان من المقرر أن تشارك في افتتاح مهرجان صفاقس الدولي، وبالفعل استلمت التذاكر الخاصة بسفرها هي وأعضاء فرقتها، لكنها بلغت بإلغاء الحفل في يوم السفر دون معرفة الأسباب.
كما أنه كان هناك اتفاق على المشاركة في ختام مهرجان بنزرت الدولي في العشرين من شهر أغسطس المقبل، لكن تم إبلاغها أيضا بأن الحفل تم إلغاؤه.
وطالبت لطيفة وزير الثقافة التونسي أن يمنحها إجابة عما يحدث معها منذ 9 سنوات، وتساءلت عمن يقف وراء هذه الحرب وما هي أسبابها.
وكررت اعتذارها إلى جمهورها وأبناء وطنها في تونس، واختتمت تغريداتها قائلة "من له مصلحة في تغييبي عن جمهوري في تونس؟".
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