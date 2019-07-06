أصالة وأكرم حسني يتبادلان عبارات الثناء حول حملة "أبوشنب" عبر "تويتر"

أبدت الفنانة أصالة إعجابها بحملة "السند مش في العدد" المعروفة باسم "أبوشنب"، والتي يقدمها الفنان أكرم حسني، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

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ونشرت أصالة الإعلان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، معلقةً: "أجمل وأحلى وأبهر عمل فنّي ممتع شفته من زماااااااااان.. براڤو براڤو أكرم حسني الرّائع"، وكتب أكرم ردًا على تعليقها "من بعض ما عندكم يا احلى واجدع صولا في التاريخ".

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جدير بالذكر أن الفنان أكرم حسني يشارك في بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "الأوضة الضلمة الصغيرة" مع المخرج محمد سامي.

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