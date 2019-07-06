القاهرة - لايف ستايل
يستأنف النجم كريم فهمي تصوير فيلمه "ديدو" منتصف الأسبوع المقبل فى ديكور فيلا، كما استقر صناع الفيلم على عرض العمل في موسم رأس السنة بجميع دور العرض .
فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح ويشارك في بطولته حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كلاً من أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، في أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثي قبل 3 أعوام.
يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي السينمائية فيلم "علي بابا" الذي تم طرحه مارس 2018 إخراج وليد الحلفاوي، تأليف كريم فهمي، تأليف فادي أبو السعود ويشاركه بطولته آيتن عامر، أحمد فتحي، دارين حداد، هيدي كرم، فراس سعيد، منى ممدوح.
قد يهمك أيضا:
الفنان كريم فهمي يوجه رسالة لابنته في عيد ميلادها
عدلي يؤكد كريم فهمي يمتلك مقومات النجاح
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم كريم فهمي "ديدو" في دور العرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.