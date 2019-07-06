تعرف على موعد عرض فيلم كريم فهمي "ديدو" في دور العرض

يستأنف النجم كريم فهمي تصوير فيلمه "ديدو" منتصف الأسبوع المقبل فى ديكور فيلا، كما استقر صناع الفيلم على عرض العمل في موسم رأس السنة بجميع دور العرض .

فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح ويشارك في بطولته حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كلاً من أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، في أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثي قبل 3 أعوام.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي السينمائية فيلم "علي بابا" الذي تم طرحه مارس 2018 إخراج وليد الحلفاوي، تأليف كريم فهمي، تأليف فادي أبو السعود ويشاركه بطولته آيتن عامر، أحمد فتحي، دارين حداد، هيدي كرم، فراس سعيد، منى ممدوح.

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