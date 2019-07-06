شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الساحة العالمية فى مجال السينما والدراما ستشهد العديد من النجوم المصريين، فبعد ظهور النجم المصرى رامى مالك الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلمه Bohemian Rhapsody، والنجاح الملحوظ للمصرى مينا مسعود فى فيلم Aladdin، تشهد الساحة السينمائية ميلاد المصرى أحمد غزى.

غزى صاحب الـ21 عاماً نجح فى الاقتراب من عمالقة هوليوود، بعد خوضه تجربة تدريب داخل ورشة تمثيل لمدة 6 أشهر مع الأمريكى David Zezulka، فى مدرسة YAFTA التى تعد أكبر المدارس المهتمة بتعليم الفنون السينمائية فى مدينة لندن، وسرعان ما كانت الخطوة الاولى فى تحقيق حلمه للمشاركة فى عدد من الأدوار السينمائية.

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خاض غزى أولى تجاربه السينمائية مع شبكة نتفليكس التليفزيونية منذ ثلاث سنوات، فكانت ملامحه المصرية والعربية النقطة الحاسمة فى إبرازه عن غيره من الممثلين المشاركين مع فى تجارب الأداء، والتى دائماً ما تكون العلامة المميزة له فى انتقاء الأدوار، ومن ثم خاص تجربة أخرى مع شبكة ITV الإنجليزية فى مسلسلJudge Rinder's Crime Stories، بموسمه الرابع والحائز على تقييم 6.4 عبر موقع IMDB.

ويخوض غزي حالياً ورشة تدريب أخرى مع Ramsy Lehner والتى يطمح القادمة بعد الانتهاء منها فى السعى لتحقيق أحلامه والسير على خطى المصريين الذين نجحوا فى تجسيد مختلف الأدوار فى السينما والدراما، وحصد عدد أكبر من الجوائز العالمية والمشاركة فى الأوسكار والجولدن جلوب.