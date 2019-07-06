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شكرا لقرائتكم خبر عن إيفا لونجوريا تقضى أجازة مميزة مع ابنها وتظهر بمايوه سعره 198 جنيه استرلينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية إيفا لونجوريا أن توفق بين حياتها المهنية الناجحة في عالم هوليوود مع كونها زوجه و أم لطفل صغير يبلع من العمر 12 شهرا.
كما أثبتت إيفا لونجوريا أنها قادرة علي الحفاظ على لياقتها البدنية و جسدها الممشوق ، فقد نشرت لونجوريا ذات الـ 44 عام علي صفحتها الشخصية بموقع " إنستجرام " صورة جديدة جمعتها مع ابنها " سانتياجو " خلال قضاء أجازة عائلية مميزة .
وظهرت لونجوريا بالصورة مرتديه "مايوه" من مجموعة تصميمات دار أزياء " Melissa Odabash " ووصل سعر المايوه الي 198 جنية استرليني .
لونجوريا و ابنها
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