كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 05:55 مساءً - كشفت الفنانة البحرينية شيماء سبت عن تعرضها لحرق في وجهها بسبب “التان”.
ونشرت شيماء سبت مقطع فيديو، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت فيه وجهها والأضرار التي تعرضت لها نتيجة التان.
وقالت شيماء سبت: “أنا سويت تان واحترقت، إذا شايفين هي منطقة صار فيها تصبغات إضافة إلى رقبتي، طول عمري أسوي التان، أول مرة يصير معي هل مشكلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… شيماء سبت تتعرض لحرق في وجهها بسبب التان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.