شاهد… شيماء سبت تتعرض لحرق في وجهها بسبب التان!

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 05:55 مساءً - كشفت الفنانة البحرينية شيماء سبت عن تعرضها لحرق في وجهها بسبب “التان”.

ونشرت شيماء سبت مقطع فيديو، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت فيه وجهها والأضرار التي تعرضت لها نتيجة التان.

وقالت شيماء سبت: “أنا سويت تان واحترقت، إذا شايفين هي منطقة صار فيها تصبغات إضافة إلى رقبتي، طول عمري أسوي التان، أول مرة يصير معي هل مشكلة”.